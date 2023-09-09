Санитарную обрезку деревьев проводят в сквере у Вечного огня в Иркутске

Мусор в течение суток будет вывезен на полигон ТКО. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья все еще продолжается санитарная обрезка деревьев. К 9 сентября ее провели уже на улицах Розы Люксембург, Норильской, Волгоградской, Баумана, Тельмана, Тухачевского, Сарафановской, Гравийной, Генерала Доватора, Депутатской, Новаторов и других. Об этом Кп-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

– Сегодня приводим в порядок зеленые насаждения на территории мемориального комплекса «Вечный огонь Славы». Стоит отметить, что каждое растение обследуют дендрологи. Они устанавливают необходимые виды и объемы работ. Креме этого, специалисты выявляют наиболее проблемные участки. Срезы обрабатывают специализированными красками на масляной основе, подобранными под цвет древесины, – рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Кстати, традиционно в Иркутске будет обработано 3,5 тысячи деревьев, а именно тополей, сиреней, рябин, кленов и вязов. Стоит отметить, что мусор в течение суток будет вывезен на полигон ТКО.