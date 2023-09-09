Валерий Фадеев вместе Игорем Кобзевым следят за голосованием в Иркутске

На избирательных участках № 635 и 646 проверили, как организован процесс голосование. Фото: телеграм-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Сегодня, 9 сентября, проходит второй день голосования за депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва в Иркутской области. За выборами следят многие, в том числе и советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

На днях он прибыл в Иркутск специально для мониторинга за ходом выборов. Сегодня, 9 сентября, Валерий Фадеев вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым проверили несколько избирательных участков столицы Приангарья и региональный общественный штаб по наблюдению за выборами.

- На избирательных участках № 635 и 646 проверили, как организован процесс голосование, оснащение УИКов. Пообщались с избирателями и наблюдателями, - пишет в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.

Кроме этого, Валерий Фадеев и Игорь Кобзев провели встречу с политическими экспертами. На ней они обсудили выборный процесс, конкурентность, преимущества электронного голосования.