4 ребенка и 27 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

27 взрослых участников движения и четыре ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Иркутске и Иркутском районе с 4 по 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- 23 ДТП зарегистрировали на дорогах Иркутска и Иркутского района на минувшей неделе. Всего было 11 столкновений транспортных средств, 11 наездов на пешеходов и один наезд на препятствие, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции убедительно просят иркутян соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.