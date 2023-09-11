Расскажем, какие партии лидируют на выборах в Заксобрание Иркутской области

В лидеры на выборах в Заксобрание Иркутской области вышли три партии Фото: Мария ЛЕНЦ

Трехдневные выборы депутатов в Законодательное собрание завершились в Иркутской области. На данный момент идет подсчет голосов. По предварительным итогам голосования известно, какие партии выбиваются в лидеры, а каким для лидерства не хватило набранного количества голосов. Данные опубликованы на сайте ЦИК России.

По 99,37% обработки протоколов участковых избирательных комиссий, лидерство занимает «Единая Россия». Выбор в пользу «ЕР» сделали 237 611 человек. Значительно отстает от нее, но все равно занимает второе место партия «КПРФ». Свой голос в ее пользу отдали 67 418 жителей региона. А на почетном третьем месте – «ЛДПР». За эту партию свой голос отдали 42 168 избирателей.

Немного отстает от «ЛДПР» партия «Новые люди». За нее проголосовали более 7% человек. Это 32 504 голоса. Следующей в списке стоит «Справедливая Россия – За правду». Она набрала 31 247 голосов. Меньше всего иркутян отдали свой голос за партию «Гражданская платформа». Она собрала только 4 348 голосов.

- Избирательная кампания была более спокойной по сравнению с выборами прошлых лет. В 2023 году обошлось без громких конфликтов и жалоб, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.