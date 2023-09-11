"Медведь постучался в дверь!": сибиряки сообщили о встрече с косолапым в СНТ под Иркутском - выясняем, правда ли это

В полицию не поступали обращения от местных жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В редакцию "Комсомольской правды" в Иркутске обратились встревоженные читатели. Сибиряки просили разузнать, действительно ли в Иркутском районе, а именно в садоводстве «Труд ветерана» бродит хозяин тайги. Да еще и какой наглый! По рассказам косолапый якобы постучался в дверь жителя садоводства. КП-Иркутск обратилась за комментариями к Юлии Трапезниковой, председателю СНТ «Труд ветерана».

- Ничего подобного не слышала. Медведь точно не заходил в наше садоводство. Ведь напуганные жители давно бы связались со мной, да и поставили всех на уши. Один из жителей видел медведя только рядом с садоводством, около федеральной трассы. Но косолапый тут же убежал в лес, - говорит Юлия Трапезникова.

Для полного спокойствия редакция обратилась еще и в ГУ МВД по Иркутской области.

- К нам не поступали обращения от местных жителей по поводу выхода медведя. Мы бы немедленно среагировали, - говорят в ГУ МВД по Приангарью.