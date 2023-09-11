ИГУ вошел в ТОП-10 рейтинга фонда Потанина

Вновь высокую оценку качества образовательной среды продемонстрировал Иркутский государственный университет. В опубликованном новом рейтинге вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина университет занял 10-е место.

В представленный рейтинг вошли 75 вузов-участников Стипендиальной программы фонда Потанина. В их числе ряд известных федеральных и национальных исследовательских университетов, например: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина — 13-е место, Дальневосточный федеральный университет — 17-е место, Национальный исследовательский Томский политехнический университет — 24-е место. На первое место, существенно улучшив свои показатели, вышел НИУ «Высшая школа экономики».

Как отметила Оксана Орачева, генеральный директор фонда Потанина, рейтинг составляется по результатам различных конкурсов фонда с акцентом на активности студентов и преподавателей вузов-участников и учетом меняющейся среды: «Появляются и новые показатели, которые связаны с развитием Стипендиальной программы. В 2023 году методология рейтинга была скорректирована с учетом показателей, относящихся к Школе Фонда, и весов показателей по конкурсу «Академический десант».