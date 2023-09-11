Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на 21 округе из 22
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На выборах депутатов в Законодательное собрание Иркутской области с большим отрывом голосов лидировала партия «Единая Россия». Среди кандидатов одномандатных избирательных округов больше всего голосов получили, в основном, представители «Единой России». Об этом сообщает ЦИК России.
Так в округе № 1 победу одержал Алексей Распутин из «Единой России». Свой голос за него отдали 8 737 человек.
В округе №2 вперед вышел Дмитрий Ружников, «Единая Россия». За него проголосовали 8 995 избирателей.
Лидером округа № 3 стал Алексей Красноштанов, «Единая Россия» (9 939 голосов). В округе № 4 - Максим Девочкин, в округе №5 – Сергей Баляскин. Единственным победителем из партии «Справедливая Россия – за правду» среди 22 округов стал Антон Малышев из округа №6. За него проголосовали 6 081 человек.
Кроме того, среди остальных одномандатных избирательных округов победителями стали:
- Округ №7 – Антонина Кокошникова, «Единая Россия»;
- Округ №8 – Денис Ягодзинский, «Единая Россия»;
- Округ №9 – Евгений Зенкин, «Единая Россия»;
- Округ №10 – Эдуард Демин, «Единая Россия»;
- Округ №11 – Федор Саломатов, «Единая Россия»;
- Округ №12 – Тимур Сагдеев, «Единая Россия»;
- Округ №13 – Галина Кудрявцева, «Единая Россия»;
- Округ №14 – Степан Франтенко, «Единая Россия»;
- Округ №15 – Виктор Побойкин, «Единая Россия»;
- Округ №16 – Дмитрий Мясников, «Единая Россия»;
- Округ №17 – Юрий Козлов, «Единая Россия»;
- Округ №18 – Наталья Дикусарова, «Единая Россия»;
- Округ №19 – Татьяна Молостова, «Единая Россия»;
- Округ №20 – Виталий Перетолчин, «Единая Россия»;
- Округ №21 – Николай Труфанов, «Единая Россия»;
- Округ №22 – Кузьма Алдаров, «Единая Россия».