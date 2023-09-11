Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 5:01

Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на 21 округе из 22

В одном из округов победу одержал кандидат от «Справедливой России»
Таисия ЧЕМИСОВА
Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на 21 округе из 22

Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на 21 округе из 22

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выборах депутатов в Законодательное собрание Иркутской области с большим отрывом голосов лидировала партия «Единая Россия». Среди кандидатов одномандатных избирательных округов больше всего голосов получили, в основном, представители «Единой России». Об этом сообщает ЦИК России.

Так в округе № 1 победу одержал Алексей Распутин из «Единой России». Свой голос за него отдали 8 737 человек.

В округе №2 вперед вышел Дмитрий Ружников, «Единая Россия». За него проголосовали 8 995 избирателей.

Лидером округа № 3 стал Алексей Красноштанов, «Единая Россия» (9 939 голосов). В округе № 4 - Максим Девочкин, в округе №5 – Сергей Баляскин. Единственным победителем из партии «Справедливая Россия – за правду» среди 22 округов стал Антон Малышев из округа №6. За него проголосовали 6 081 человек.

Кроме того, среди остальных одномандатных избирательных округов победителями стали:

- Округ №7 – Антонина Кокошникова, «Единая Россия»;

- Округ №8 – Денис Ягодзинский, «Единая Россия»;

- Округ №9 – Евгений Зенкин, «Единая Россия»;

- Округ №10 – Эдуард Демин, «Единая Россия»;

- Округ №11 – Федор Саломатов, «Единая Россия»;

- Округ №12 – Тимур Сагдеев, «Единая Россия»;

- Округ №13 – Галина Кудрявцева, «Единая Россия»;

- Округ №14 – Степан Франтенко, «Единая Россия»;

- Округ №15 – Виктор Побойкин, «Единая Россия»;

- Округ №16 – Дмитрий Мясников, «Единая Россия»;

- Округ №17 – Юрий Козлов, «Единая Россия»;

- Округ №18 – Наталья Дикусарова, «Единая Россия»;

- Округ №19 – Татьяна Молостова, «Единая Россия»;

- Округ №20 – Виталий Перетолчин, «Единая Россия»;

- Округ №21 – Николай Труфанов, «Единая Россия»;

- Округ №22 – Кузьма Алдаров, «Единая Россия».