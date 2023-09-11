50-летний пешеход погиб в ДТП в Заларинском районе

50-летнего пешеход погиб в ДТП в Заларинском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент со смертельным ДТП произошел в Заларинском районе около поселка Тыреть 10 сентября. 42-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo, насмерть сбил 50-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- Водитель рассказал автоинспекторам, что на пешеходе не было световозвращающих элементов на одежде, поэтому не удалось разглядеть пострадавшего в темноте, рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства аварии. А также напоминают, что пешеходам на загородных трассах необходимо двигаться навстречу транспорту. Кроме того, не забывать использовать световозвращающие элементы на одежде.