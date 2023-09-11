Придавило насмерть: 7-летний мальчик погиб под колесами грузовика своего деда в Забайкалье

7-летнего ребенка насмерть прижало грузовиком к стене в Забайкалье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Карымского района в Забайкальском крае обвиняют в причинении смерти внука по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.

- Так в поселке Карымское мужчина во дворе дома оставил свой грузовик Toyota Dyna без присмотра. Более того, двери у машины были открыты, а на участке имелся уклон. Семилетний внук обвиняемого забрался в кабину автомобиля и перевел рычаг переключения передач в нейтральное положение. Из-за этого грузовик покатился, - сообщают в следственном комитете.

Мальчик испугался движущийся машины, выскочил из кабины и побежал к дому. Однако, добежать ребенок так и не успел. Автомобиль прижал его к стене дома из-за чего пострадавший получил смертельные травмы.

Расследование уголовного дела завершилось. По действующему законодательству, мужчине, оставившему грузовик, грозит срок до двух лет лишения свободы.