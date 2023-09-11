Работы по благоустройству в микрорайоне Приморском выполнены на 50% Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Работы по благоустройству в микрорайоне Приморском выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-– Подрядчик отстает от графика. Это произошло из-за корректировки работ по типам покрытий и наружному помещению, расположению спортивного оборудования и хоккейного корта. Кроме того, потребовалось уплотнение грунта из-за высокого уровня грунтовых вод. Несмотря на задержку, благоустройство сквера планируем завершить в октябре, – сказал председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков.

На сквере обустроят зону для занятий спортом: хоккейный корт и воркаут. На территории поставят скамейки, урны, велопарковки, скейт-площадку, высадят газоны и смонтируют освещение. Для детей будут выделены игровой комплекс и батуты.