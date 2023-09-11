В Иркутске стартовал конкурс «Классный учитель» Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Комсомольская правда" в Иркутске в седьмой раз запускает конкурс "Классный учитель". Принять участие в нем могут все педагоги региона.

Чтобы стать участником, требуется загрузить фото на наш сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru. Помимо этого, нужно указать свои фамилию, имя, возраст и город, а также немного рассказать о том, за что вы любите свою работу, что вас вдохновляет и чем вы увлекаетесь.

Голосование будет длиться с 6 сентября по 10 ноября. Оставлять «сердечко» под фото конкурсанта возможно один раз в сутки.

По итогам конкурса выявляется один победитель и два призера. Подробнее о нашем конкурсе вы можете узнать по ссылке.