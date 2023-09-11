В Иркутской области завели дело из-за халатности при строительстве школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области по материалам прокуратуры заведено уголовное дело о халатности при строительстве образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-В 2018 году МКУ «Управление капитального строительства администрации города Бодайбо и района» с ООО «Домострой Профи» заключили муниципальный контракт. Подрядчик должен был построить школу на 250 учащихся в поселке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области, - рассказывают в прокуратуре.

Тогда стоимость работ составляла около 387 млн рублей, а выполнить их нужно было в срок до 1 декабря 2020 года. МКУ "УКС" неоднократно продлевали как срок выполнения работ, так и срок действия контракта. Однако в апреле 2023 года контракт все-таки расторгли из-за невыполнения работ.

В совокупности подрядчик не исполнил обязательства на сумму свыше 106 млн рублей. Однако в прокуратуре уточнили, что они заказчиком не оплачивались.

Кроме того, были заключены договоры на теплоснабжение и оказание охранных услуг строящегося объекта. В результате МКУ «УКС» понесло расходы на общую сумму более 3,3 млн рублей, что повлекло причинение ущерба областному и районному бюджетам.

Сейчас заведено дело по статье о халатности.