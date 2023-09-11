Рассказываем, кого коснется отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Иркутска предупредили о предстоящем отключении горячей воды. По информации пресс-службы оператора теплостей города, отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2023 года коснется Октябрьского и Свердловского округов.

Отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2023 года

Как сообщили в пресс-службе организации, в Октябрьском округе отключение ожидается 12 сентября с 09.00 до 17.00, а в Свердловском - с 09.00 до 23.00.

Поясняется, что отключение горячей воды в Иркутске 12 сентября 2023 года связано с проведением ремонтных работ на теплосетях.