В Иркутской области составили 47 протоколов из-за нарушений на водоемах

В Иркутской области в сентябре составили 47 протоколов из-за нарушений на водоемах Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала сентября составлено 47 протоколов за нарушения, допущенные на водных объектах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

-Сейчас выход на воду связан с риском для жизни. Опасная ситуация может сложиться из-за сильного ветра, высоких волн, низкой температуры окружающей среды, - рассказывают в ведомстве.

В МЧС также добавили, что спасательный жилет сможет держать вас на плаву, а вот согреть - нет. При этом переохлаждение наступает быстро, люди, как правило, не успевают добраться до берега.

Поэтому необходимо быть предельно бдительным и не допускать нарушения, резюмировали в МЧС.