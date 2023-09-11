В Иркутске в выходные асфальтировали четыре дороги Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В минувшие выходные в Иркутске вели работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Подрядчики укладывали новый асфальт на четырех объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Например, на Полярной улице специалисты выполнили устройство нижнего слоя покрытия, работы коснулись более чем пяти километров дороги. Для того, чтобы быстрее завершить ремонт, технику активно задействуют ночью, - пояснили в городской администрации.

Помимо этого, на 3-го Июля и Академической применяли асфальт ЩМА. Он отличается особо высокой прочностью. Кроме этого, работы велись в микрорайоне Зеленом.

Продолжается и ямочный ремонт. Например, в выходные частично устраняли повреждения на улицах Маршала Конева, Севастопольская, Чернышевского, Жуковского и других.