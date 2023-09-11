В Хомутово Иркутской области пожар повредил три дома, авто и кладовку Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Хомутово ликвидирован пожар в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Сигнал о пожаре на Цветочной улице поступил в пожарно-спасательную службу в 16:23, - говорят в ведомстве.

На тот момент горели два жилых дома, но из-за плотной застройки была угроза третьему. К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета.

Как уточнили в МЧС, пожар на площади в 193 "квадрата" удалось ликвидировать спустя час. Как итог, из-за пожара пострадали три дома, кладовка и автомобиль.

Пожарные подразделения продолжают проливать горевшие конструкции, дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.