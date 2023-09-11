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НовостиЭкономика11 сентября 2023 11:10

В Иркутской области создадут фабрику по производству изделий из кашемира

Сейчас в регионе создали специальную рабочую группу
Елена СИНИЦА
В Иркутской области создадут фабрику по производству изделий из кашемира

В Иркутской области создадут фабрику по производству изделий из кашемира

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области заключили меморандум о сотрудничестве с монгольской компанией «Блю Скай Кашемир». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В Иркутской области хотят создать трикотажную фабрику по производству изделий из монгольского кашемира, - говорят в правительстве Иркутской области.

Сейчас в регионе создали специальную рабочую группу, которая будет отвечать за создание трикотажной фабрики. На данный момент проводится

анализ ситуации на рынке по производству шерсти и кашемира в регионе.