В Иркутской области создадут фабрику по производству изделий из кашемира Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области заключили меморандум о сотрудничестве с монгольской компанией «Блю Скай Кашемир». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В Иркутской области хотят создать трикотажную фабрику по производству изделий из монгольского кашемира, - говорят в правительстве Иркутской области.

Сейчас в регионе создали специальную рабочую группу, которая будет отвечать за создание трикотажной фабрики. На данный момент проводится

анализ ситуации на рынке по производству шерсти и кашемира в регионе.