Рассказываем, какие районы ждет отключение света в Иркутске 12 сентября 2023 года Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Жителей города предупредили, что ожидается отключение света в Иркутске 12 сентября 2023 года. Под отключения попадут Ленинский, Октябрьский и Правобережный округа. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Отключение света в Иркутске 12 сентября 2023 года

-12 сентября в некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят в компании.

Конечно, отключение не коснется округов целиком, а только отдельно взятых домов. При этом некоторым жителям отключение света в Иркутске 12 сентября 2023 года придется потерпеть всего пару часов, а кому-то - в течение всего дня.

Кого ждет отключение света в Иркутске 12 сентября 2023 года, ресурсоснабжающая компания представила в формате карточек.

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38

Фото: Свет38