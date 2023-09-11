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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:54

Школьники Иркутской области поучаствуют в Менделеевской экологической экспедиции

Также в экспедиции примут участие студенты
Елена СИНИЦА
Школьники Иркутской области поучаствуют в Менделеевской экологической экспедиции

Школьники Иркутской области поучаствуют в Менделеевской экологической экспедиции

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Школьники и студенты Иркутской области вошли в состав третьей Менделеевской экологической экспедиции. Она пройдет с 17 по 22 сентября в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Это просветительский проект, который помогает молодым ребятам набраться опыта в научно-исследовательской деятельности. Для участников проведут экскурсии, познавательные мероприятия и организуют проектную работу.

Молодые люди проведут собственные научно-практические исследования, узнают о промышленности и природе региона.