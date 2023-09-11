Иркутская область и Кузбасс будут активнее сотрудничать и обмениваться опытом Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На VIII Восточном экономическом форуме 11 сентября правительства Иркутской и Кемеровской области подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Есть договоренность развивать торгово-экономические связи, содействовать деловым контактам предпринимателей субъектов, обмениваться опытом реализации госпрограмм по поддержке МСП, - говорят в правительстве Иркутской области.

Помимо этого, будут укрепляться связи в сферах транспорта, информационных коммуникаций, агропромышленности, архитектуры и строительства, туризма, спорта, патриотического воспитания.