В Иркутской области будут развивать мультимодальные перевозки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области будут развивать мультимодальные перевозки. Они сочетают проезд на всех видах транспорта. Это может помочь в развитии внутреннего туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Задачу по развитию внутреннего туризма в стране поставил Президент России Владимир Путин. Она отражена в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Не секрет, что в нашей стране значительная часть туристов не пользуются пакетными турами, - рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Мультимодальные перевозки позволят максимально просто добраться в популярные туристические места. Пассажирам будут предоставлять самые комфортные и быстрые варианты проезда. Это могут быть поездки в формате «поезд + автобус» или «самолет + автобус».