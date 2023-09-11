В Братске районная больница пополнится пятью машинами Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Братскую районную больницу с начала года поступило четыре новых автомобиля. До конца года автопарк пополнится еще одним автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Благодаря проекту модернизации нацпроекта «Здравоохранение» в Иркутской области не только появляются новые здания медицинских учреждений и современное медоборудование, но и обновляется автопарк больниц и поликлиник, - рассказывают в правительстве.

За все время действия проекта модернизации в медучреждения региона поступило 217 автомобилей. Эти автомобили нужны для комфортной доставки медработников к пациентам, обслуживания на дому, доставки биоматериалов.

В 2024 году в Братскую районную больницу по регпроекту модернизации планируется приобрести девять автомобилей, в 2025 году – одиннадцать.