Иркутск поделился опытом по сохранению исторического наследия Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Казани на международном бизнес-форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» прошла сессия «Сохранение исторического наследия как основа идентичности современного города». На ней с докладом выступил мэр Иркутска Руслан Болотов. Он рассказал об опыте города в сохранении культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Иркутск относится к историческим поселениям федерального значения, здесь более тысячи объектов культурного наследия, - отметил глава города.

В частности, столица региона - первая в Сибири, где стали заниматься регенерацией исторического центра, сохраняя уникальную архитектуру. Например, это было реализовано в случае со 130-м кварталом.

Руслан Болотов отдельно отметил, что наряду с сохранением наследия, важно создавать новые памятные места. Так, в региональной столице была установлена стела в честь присвоения статуса города трудовой доблести.