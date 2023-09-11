В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО Никитой Луковниковым Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО Никитой Луковниковым. Об этом в своих социальных сетях написала мэр города Анна Щекина.

- Никита Юрьевич родился в 1992 году в Усть-Илимске. В этом году он заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Он мужественно и ответственно выполнял свой воинский долг, защищал настоящее и будущее нашей России, - написала Анна Щекина в своем телеграм-канале.

Мэр города от себя лично, от имени городской администрации, губернатора региона Игоря Кобзева выразила соболезнования родным и близким погибшего.