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НовостиПолитика11 сентября 2023 13:55

В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО Никитой Луковниковым

Прощание состоялось 9 сентября
Елена СИНИЦА
В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО Никитой Луковниковым

В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО Никитой Луковниковым

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО Никитой Луковниковым. Об этом в своих социальных сетях написала мэр города Анна Щекина.

- Никита Юрьевич родился в 1992 году в Усть-Илимске. В этом году он заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Он мужественно и ответственно выполнял свой воинский долг, защищал настоящее и будущее нашей России, - написала Анна Щекина в своем телеграм-канале.

Мэр города от себя лично, от имени городской администрации, губернатора региона Игоря Кобзева выразила соболезнования родным и близким погибшего.