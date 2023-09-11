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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:22

В Иркутской области пройдут два мероприятия федерального уровня в лесной сфере

Эти мероприятия пройдут в регионе впервые
Елена СИНИЦА
В Иркутской области пройдут два мероприятия федерального уровня в лесной сфере

В Иркутской области пройдут два мероприятия федерального уровня в лесной сфере

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- 13 сентября будет проведено совещание координационного совета Ассоциации «Сибирское соглашение» по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, где сибирские регионы обсудят вопросы развития лесного комплекса, - рассказал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Этот форум будет длиться два дня. Помимо этого, в Иркутске в "Сибэкспоцентре" состоится международная выставка SibWoodExpo.

Кроме этого, в региональном правительстве рассказали, что на 15 сентября запланировано открытие фестиваля "Лесоруб-2023".