Национально-культурные центры Иркутска смогут получить субсидии Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэрия Иркутска объявила прием заявок на конкурс по предоставлению субсидий национально-культурным центрам, которые не являются госучреждениями. Эти деньги выделяются на возмещения затрат, которые пошли на национально-культурное развитие народов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Со 2 по 20 октября с 9:00 до 18:00 управление реализации общественных инициатив аппарата администрации областного центра будет принимать документы на улице Марата, 14, каб. 203 (перерыв с 13:00 до 14:00), - говорят в администрации.

Заявки можно подать либо на электронную почту, либо с помощью бумажного носителя. Там должна быть информация о претенденте на получение субсидии.