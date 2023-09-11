Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 12 сентября 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области 12 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского гидрометцентра.

Погода в Иркутской области 12 сентября 2023 года

При этом утром ожидается туман, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Кроме этого, возможны кратковременные дожди. Ночью возможны заморозки, а днем воздух прогреется до +16,+21°, однако при облачной погоде будет +8,+13°.

Что касается областной столицы, то здесь осадков не предвидится. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду, днем температура воздуха составит около +19 градусов.