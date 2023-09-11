Иркутская область участвует в Восточном экономическом форуме

Наша делегация планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Иркутская область на нем представлена делегацией во главе с Губернатором Игорем Кобзевым.

Главная тема мероприятия – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». И сотрудничество не только на словах. Наша делегация планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний.

В первый день форума открылась экспозиция «Большая Сибирь». Наш регион там представил проекты строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АНХК, производства активных фармацевтических субстанций ООО «БратскХимСинтез», модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования ООО «Азия Мьюзик Компани» и другие.

Игорь Кобзев так же участвовал в межрегиональном совещании членов Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). Там обсуждался, в том числе, план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

- По итогам подготовки проекта Плана от Иркутской области включено 46 проектов и 48 мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов и социально-экономическое развитие региона. Так, для решения инфраструктурных проблем крупных инвестиционных проектов, в том числе по освоению Сухого Лога и Зашихинского месторождения, в План включены мероприятия по реконструкции и строительству аэропортов на севере области в таких городах как Братск, Усть-Кут, Тайшет, Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск, селе Ербогачен. Для обеспечения бесперебойного функционирования угольной и лесоперерабатывающей отраслей на территории региона План дополнен проектом по созданию портово-логистического кластера в городе Усть-Куте, - рассказал Игорь Кобзев.