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НовостиОбщество12 сентября 2023 0:01

Комбинат по переработке сынныритной руды построят на севере Иркутской области

Сырье на комбинат будет поступать из Бурятии
Таисия ЧЕМИСОВА
Комбинат по переработке сынныритной руды построят на севере Иркутской области

Комбинат по переработке сынныритной руды построят на севере Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках Восточного экономического форума обсудил с представителями компании по добыче минерального сырья для химической промышленности намерения построить на севере региона комбинат по переработке сынныритной руды (сырье для калийных удобрений и алюминия). Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

– Добыча и переработка полезных ископаемых очень важна для экономики Иркутской области и страны в целом. В перспективе комбинат может стать одним из крупнейших добывающих предприятий региона, – сказал Игорь Кобзев.

В настоящее время в компании подбирают подходящую площадку. Для переработки руды требуется много природного газа. Сырье на комбинат будет поступать из Бурятии.