Комбинат по переработке сынныритной руды построят на севере Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках Восточного экономического форума обсудил с представителями компании по добыче минерального сырья для химической промышленности намерения построить на севере региона комбинат по переработке сынныритной руды (сырье для калийных удобрений и алюминия). Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

– Добыча и переработка полезных ископаемых очень важна для экономики Иркутской области и страны в целом. В перспективе комбинат может стать одним из крупнейших добывающих предприятий региона, – сказал Игорь Кобзев.

В настоящее время в компании подбирают подходящую площадку. Для переработки руды требуется много природного газа. Сырье на комбинат будет поступать из Бурятии.