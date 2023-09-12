Кубок Сибири и Дальнего Востока по женскому волейболу начнется в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд Высшей лиги Б стартует в Иркутске 12 сентября. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

- Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Труд». Хозяйка площадки «Локомотив-Ангара» примет «Динамо-Владивосток» из Владивостока, «Енисей-2» из Красноярска, «Алтай-АГАУ» из Барнаула, «Амурских тигриц» из Хабаровска, «Олимп» из Новосибирска, «Тюмень-Прибой» из Тюменской области и «Забайкалку» из Читы, - рассказывают в минспорте.

В групповом этапе турнира с 12 до 14 сентября «Локомотив-Ангара» сыграет с «Забайкалкой», «Олимпом» и «Тюменью-Прибоем». Эти матчи начнутся в 19.00. Вход на все игры турнира – свободный.

15 сентября команды отдыхают, а 16 числа пройдут полуфинальные матчи. 17 сентября волейболистки будут состязаться в финальных матчах.