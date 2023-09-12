У туриста из Ангарска нашли ружье в Прибайкальском национальном парке на Ольхоне Фото: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Гладкоствольное ружье изъяли у путешественника из Ангарска в местности Буругер на Ольхоне. Именно там, на территории Прибайкальского национального парка, государственные инспекторы в области охраны окружающей среды нашли запрещенный предмет в автомобиле туриста. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Мужчина ехал по маршруту «Север острова Ольхон». Он объяснил, что перевозил ружье для самообороны, и не знал про запрет нахождения с оружием на особо охраняемых природных территориях, - рассказывают в учреждении.

Ружье изъяли и передали в ближайший отдел полиции. Пока не ясно, вернут ли его владельцу или нет. Кроме того, туристу придется оплатить штраф за нарушение природоохранного законодательства.