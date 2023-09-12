Какими новинками порадует покупателей «ХлебСоль» этой осенью

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутске расширяет ассортимент. Фото: ООО «Маяк».

Любимые магазины у дома с выгодными ценами и уже таким привычным форматом - сеть дискаунтеров «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», представленная в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятии, увеличила ассортимент на 20% . Здесь всегда можно найти не только необходимые продукты, но и непродовольственные товары. Причем выбор постоянно растет, а некоторые акции нужно буквально “ловить”. Подробнее об этом рассказала коммерческий директор ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева.

Обновления каждый месяц

В дискаунтерах «ХлебСоль» всегда можно найти товары, необходимые в быту: пластик, бытовую химию и косметику, посуду. Помимо постоянных позиций, появляются и актуальные новинки.

- Обновление так называемых микросезонов происходит раз в месяц. Этим летом наши покупатели смогли приобрести детскую и взрослую пляжную обувь, галоши по демократичным ценам. В этом году мы выделили категорию «детство» в отдельные стеллажи. Теперь покупатель, приходя в магазин «ХлебСоль», может приобрести товары для детей в одном месте. Изменили ассортимент и добавили средства детской гигиены, косметические средства, расширили ассортимент подгузников, детской пластиковой посуды. Теперь представлены и товары для творчества - раскраски, энциклопедии, книги для детей, открытки.

Скоро будет тепло

Для того, чтобы любимые покупатели всегда могли найти для себя что-то нужное и приятное, сеть дискаунтеров «ХлебСоль» развивает поставки собственного импорта. В этом году были привезены такие категории товаров, как пикник, летний спорт, обувь пляжная, школьный ассортимент. А совсем скоро здесь появится обновленный ассортимент домашней обуви, трендовых игрушек, теплый текстиль и текстиль для дома.

Следим за акциями

В этом году в дискаунтерах «ХлебСоль» впервые появились товары крупногабаритные. Например, летом здесь продавали велосипеды. Причем цена по акции была очень выгодной и за три дня их почти полностью раскупили. Так что, заходя за привычными бытовыми мелочами, можно уйти и с крупной покупкой!