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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 4:03

Взяла два кредита по паспорту знакомой: в Бурятии женщина воспользовалась чужим документом, чтобы получить деньги

Жительница Бурятии узнала, что знакомая взяла на ее имя два кредита
Таисия ЧЕМИСОВА
Жительница Бурятии узнала, что знакомая взяла на ее имя два кредита

Жительница Бурятии узнала, что знакомая взяла на ее имя два кредита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по факту мошенничества расследуется в Джидинском районе Бурятии. 43-летней жительнице села Петропавловка отказали в займе из-за недостоверной подписи, как ей сказали в банке. Недовольная женщина обратилась в полицию, где узнала, что на ее имя кто-то взял два кредита общей суммой более 157 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Бурятия.

- Как выяснилось, неизвестный злоумышленник, взявший кредиты на чужое имя, оказался 59-летней знакомой потерпевшей, у которой была копия паспорта заявительницы. Мошеннице отказали в выдаче займа на свое имя из-за плохой кредитной истории, тогда женщина воспользовалась данными с документа знакомой. На полученные деньги, она купила новую мебель, - рассказывают в МВД.

Сельчанка исправно платила за кредит, надеясь, что потерпевшая ничего не узнает. Раньше мошенница не привлекалась к уголовной ответственности и уже в полном объеме возместила причиненный ущерб. Однако, за совершенное преступление, женщине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.