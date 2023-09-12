Взяла два кредита по паспорту знакомой: в Бурятии женщина воспользовалась чужим документом, чтобы получить деньги

Жительница Бурятии узнала, что знакомая взяла на ее имя два кредита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело по факту мошенничества расследуется в Джидинском районе Бурятии. 43-летней жительнице села Петропавловка отказали в займе из-за недостоверной подписи, как ей сказали в банке. Недовольная женщина обратилась в полицию, где узнала, что на ее имя кто-то взял два кредита общей суммой более 157 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Бурятия.

- Как выяснилось, неизвестный злоумышленник, взявший кредиты на чужое имя, оказался 59-летней знакомой потерпевшей, у которой была копия паспорта заявительницы. Мошеннице отказали в выдаче займа на свое имя из-за плохой кредитной истории, тогда женщина воспользовалась данными с документа знакомой. На полученные деньги, она купила новую мебель, - рассказывают в МВД.

Сельчанка исправно платила за кредит, надеясь, что потерпевшая ничего не узнает. Раньше мошенница не привлекалась к уголовной ответственности и уже в полном объеме возместила причиненный ущерб. Однако, за совершенное преступление, женщине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.