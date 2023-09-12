В детских садах Чунского района отсутствуют помещения медицинского блока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чунском районе Иркутской области прокуратура провела проверку в детских садах и выяснила, что в дошкольных учреждениях отсутствуют помещения медицинского блока с необходимой мебелью и техникой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- Иски о возложении обязанностей на администрацию района были направлены в районный суд. В них требуют профинансировать расходы по оборудованию медицинских кабинетов в детских садах, - сообщают в прокуратуре.

Чунский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, скоро решение вступит в законную силу и в детских садах района появятся оборудованные медицинские блоки.