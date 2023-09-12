Больше вкусного: как меняется ассортимент продуктов в магазинах “ХлебСоль”. Фото: ООО "Маяк"

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», представленная в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятии, постоянно увеличивает ассортимент. Мы уже привыкли, что в этих уютных, удобных магазинах у дома всегда можно купить все необходимое и по очень выгодным ценам. А некоторые товары пользуются особым спросом за ними идут именно в “ХлебСоль”

Свои марки

Около 460 товаров в дискаунтерах “ХлебСоль” представлена собственными торговыми марками. Это уже всем хорошо знакомые «Птичка», «Простой выбор», РОСТ, «Гурмиссимо», «Берем Бережем», «Сладорино» и другие. Покупатели уже оценили их вкус и качество: самыми продаваемыми товарами являются сахар, куриные яйца и молоко, батоны, подсолнечное масло и водка. Кстати, сахар вообще бьет рекорды - за последние 2 года его стали продавать в 2,5 раза больше. Хозяюшки знают, где выгодно!

Ассортимент таких товаров расширяется. Обязательно познакомьтесь с готовыми завтраками и рыбной консервацией.

Вкусно и полезно

Ассортимент в дискаунтерах “ХлебСоль” подстраивается под покупателей. Чем больше мы хотим, тем больше получаем. Например, большим спросом пользуется молочная продукция под собственными торговыми марками сети - и пожалуйста, уже стоят на полках вкусные и полезные новинки: молоко под маркой «Сорока Белобока», творог-капля, творожный крем и сыр, глазированные сырки. Появилось и больше разных молочных десертов, коктейлей и йогуртов.

И, конечно, “ХлебСоль” - это всегда выгодно, ведь такие товары стоят дешевле на 10 - 30 % по сравнению с известными брендами. А в качестве нисколько не уступают.

Новинки из-за рубежа

Чтобы у покупателей в магазинах “ХлебСоль” всегда был хороший выбор, сеть развивает собственный импорт. Так, в этом году всем понравились газированные напитки из Польши и сокосодержащие напитки из Вьетнама. Кстати, из Вьетнама привозят и хорошую бакалею: соусы чили и соевый, консервированные ананасы и манго. Однако лидером в импортной консервации в сети «ХлебСоль» является, конечно, Китай. Это консервированные персики, шампиньоны, кукуруза, горошек, опята, макаронные изделия. Добавились еще египетские маслины и оливки, а скоро можно будет найти продукты из Тайланда.

Больше фруктов и овощей

Чего в “ХлебСоли” всегда много, так это овощей и фруктов. Привозят их из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая - доля собственного импорта именно из Китая за последнее время выросла с 10% до 72%, а с улучшением ситуации на пограничном переходе Маньчжурия-Забайкальск выбор стал больше и лучше. Постоянные покупатели очень любят баклажаны, кабачки и красный перец - их продажи в среднем увеличились в пять раз. А главным трендом этого лета стали желтое манго и виноград из Китая.