86 жителей Иркутской области насмерть отравились алкоголем с начала года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За восемь месяцев в Иркутской области от отравления алкоголем скончались 86 человек. Это на три случая больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Все летальные случаи связаны с употреблением этилового спирта в больших дозах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Общее количество отравлений с начала 2023 года в Иркутской области составило 458 случаев, что на 14 больше, чем год назад. Чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем сильнее зависимость. Даже в малых дозах алкоголь негативно влияет на здоровье, - отметили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре напоминают, что злоупотребление спиртными напитками – одна из причин низкой продолжительности жизни населения, в том числе в Иркутской области. Кроме того, употребление спиртосодержащей продукции в высоких дозах может быть смертельно опасным.