Полиция Иркутска разыскивает пропавшего без вести 72-летнего мужчину

72-летнего пропавшего без вести мужчину разыскивает полиция Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести 72-летнего Мартынова Николая Дмитриевича. Пенсионер ушел из дома на улице Звездинской в Иркутске 11 августа. И до настоящего времени о нем ничего не известно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На вид мужчине 70 лет, рост 180 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и зеленые глаза. Пропавший был одет в синие штаны в клетку и рубашку синего цвета. Отмечается, что пенсионер дезориентирован, - говорят в МВД.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении Мартынова Николая Дмитриевича, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(3952)41-11-64, 8-964-540-40-99, 02 (102).