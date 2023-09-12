Два инсинератора для обработки отходов установили в Чунском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два инсинератора установили в Чунском районе Иркутской области. Оборудование предназначено для безопасной обработки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На этот проект выделили субсидию в размере 30 миллионов 643,6 тыс рублей. Инсинераторы могут обрабатывать различные виды отходов, обезвреживая их компоненты и сокращая объем, - сообщают в правительстве.

В 2023 году два инсинератора установят в Тайшетском районе, в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию две установки в Катангском районе и одну в Киренском. Спустя год еще два объекта поставят в Катангском районе, а в 2026 году по одному - в Мамско-Чуйском, Жигаловском, Бодайбинском районах.