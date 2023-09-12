В Иркутской области пройдет чемпионат "Лесоруб-2023" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске состоится Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2023». Он запланирован на 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В нем примут участие 20 команд из 17 регионов страны, - говорят в ведомстве.

В Иркутской области этот чемпионат пройдет впервые. В нем примут участие рубщики леса, операторы форвесторов и форвайдеров.

Известно, что мероприятия продлятся два дня. Событие запланировано в рамках международной выставки SibWoodExpo.