После вмешательства прокуратуры в Братском районе отремонтируют ветхие теплосети Фото: Олег УКЛАДОВ

После вмешательства прокуратуры в трех муниципальных образованиях Братского района сделают капитальный ремонт ветхих участков сетей теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.

-Администрация МО "Братский район" и три предприятия сферы ЖКХ не ремонтировали ветхие сети теплоснабжения, - говорят в прокуратуре.

Тогда прокуратура обратилась в суд, чтобы администрация и предприятия занялись капремонтом сетей в принудительном порядке.

Братский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.

По вступлению решений суда в законную силу их исполнение будет проконтролировано прокуратурой.