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НовостиПолитика12 сентября 2023 7:22

Зампред ЗС Иркутской области Кузьма Алдаров получил благодарность президента

Он награжден за активную законотворческую деятельность
Елена СИНИЦА
Зампред ЗС Иркутской области Кузьма Алдаров получил благодарность президента. Фото:пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

Зампред ЗС Иркутской области Кузьма Алдаров получил благодарность президента. Фото:пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

Жители регионов Сибирского федерального округа, которые добились значительных результатов в профдеятельности, удостоены специальных поощрений. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

-Заместителю председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьме Романовичу Алдарову объявлена благодарность Президента Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Поясняется, что Алдаров награжден за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.