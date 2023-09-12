Зампред ЗС Иркутской области Кузьма Алдаров получил благодарность президента. Фото:пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

Жители регионов Сибирского федерального округа, которые добились значительных результатов в профдеятельности, удостоены специальных поощрений. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

-Заместителю председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьме Романовичу Алдарову объявлена благодарность Президента Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Поясняется, что Алдаров награжден за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.