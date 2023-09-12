В Иркутской области утверждена дорожная карта по модернизации системы СПО Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области утвердили дорожную карту для создания концепции модернизации системы среднего профессионального образования (СПО). Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Константин Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Развитие системы среднего профессионального образования направлено, в первую очередь, на совершенствование подходов к подготовке кадров для всех отраслей народного хозяйства, поэтому концепция должна отражать комплексный подход к изменениям в системе, с учетом позиции и потребностей всех заинтересованных сторон и партнеров, - прокомментировал Зайцев.

Со слов главы регионального минобра Максима Парфенова, дорожную карту планируется реализовать до декабря 2023 года. После этого разработанную концепцию отправят на обсуждение и утверждение.

В документе будет информация о потребности региона в кадрах вплоть до 2030 года, о самых востребованных профессиях и специальностях, а также перечень первоочередных образовательно-производственных кластеров.