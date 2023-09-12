Житель Усольского района случайно прострелил ногу найденным у реки пистолетом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Усольский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего местного из-за обвиненияв незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Молодой человек во время прогулки по берегу реки нашел предмет, который был похож на самодельный пистолет. Он осмотрел его, выстрелил, направив оружие в сторону реки. Он решил оставить его себе, - говорят в суде.

Спустя время он решил еще раз осмотреть оружие, проверить, сколько в нем патронов. Однако случайно нажал на курок и выстрелил себе в ногу. На помощь вышел отец подсудимого, который и вызвал скорую. Только тогда подсудимый рассказал отцу, где нашел оружие.

Позднее правоохранители изъяли пистолет. Не было установлено отягчающих обстоятельств, но найдены смягчающие. Например, учитывался молодой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние здоровье, раскаяние и активное способствование следствию.

По решению суда молодому человеку ограничили свободу сроком на один год. Теперь он должен находиться на месте постоянного проживания с 22.00 до 06.00, ему запрещено выезжать за пределы Усольского района, а также посещать массовые мероприятия.

Приговор вступил в законную силу