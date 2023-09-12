Состоялся I молодежный форум Некоммерческого партнерства «Газпром на Байкале». Фото: Пресс-служба ООО «Газпром добыча Иркутск»

В Ангарском городском округе 7 - 8 сентября прошел I молодежный форум «Молодой лидер». В нем приняли участие более 120 работников в возрасте до 35 лет из 10 организаций, входящих в Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале».

На мероприятии была организована работа пяти площадок по различным направлениям: «Наука и рационализаторство», «Экология», «Волонтерство», «Организация культурно-массовых мероприятий», «Медиа».

В течение двух дней участники форума разрабатывали и защищали экологические и волонтерские проекты, проводили стратегические сессии, решали предложенные кейсы, учились сопровождению деятельности компаний в медиапространстве. Лучшие из представленных проектов войдут в план мероприятий Некоммерческого партнерства «Газпром на Байкале» на 2024 год. Также молодые работники стали участниками квест-игры, показали свои таланты в творческом конкурсе.

По словам организаторов, главной целью проведения форума является создание коммуникационной площадки, которая сможет объединить усилия молодежи, будет способствовать стимулированию проектной деятельности и даст возможность реализации молодежных инициатив.

Справка «КП»

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения - ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ - основа Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале» создано 24 августа 2009 года. В него входят предприятия Группы «Газпром» и их стратегические партнеры, ведущие свою деятельность на территории Иркутской области. Президентом партнерства в 2009 году избран генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.