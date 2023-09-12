В Иркутске 12 сентября водитель "Ниссан Лиф" сбил 10-летнюю школьницу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадала школьница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Происшествие случилось днем 12 сентября. По предварительным данным, 51-летний водитель "Ниссан Лиф" ехал по улице Декабристов. Там он наехал на 10-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорят в МВД.

Как итог, девочка получила травмы, водитель отвез ее в больницу, а после вернулся на место ДТП и вызвал сотрудников полиции.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.