В Иркутске ежедневно патрулируется акватория Ангары

Спасатели ежедневно патрулируют территории, которые могут подтапливаться. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Иркутской ГЭС увеличен объем сбросов воды, что приводит к повышению уровня реки Ангары ниже плотины. В связи с этим спасатели муниципального учреждения «Безопасный город» ежедневно патрулируют территории, которые могут подтапливаться.

Так, представители нескольких ведомств побывали в садоводстве «Елизовское»: там сейчас подтоплены 31 земельный участок и 19 домиков.

– В зоне поднятия воды у нас два острова: Елизовский и Кривой, - пояснил начальник отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска Константин Абрамов. - Ситуация находится на постоянном контроле мэрии, мы ежедневно на связи с председателем садоводства. Всех регулярно информируем об увеличении уровня сбросов и возможных рисках. Угрозы для жителей нет.

По словам руководителя территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового управления Росводресурсов Михаила Людвига, до конца этой недели будет решено, есть ли необходимость и дальше увеличивать сбросы воды. А пока в областном центре продолжает действовать режим повышенной готовности, который был введен 1 августа.