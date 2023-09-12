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НовостиЗвезды12 сентября 2023 9:42

В Иркутске пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Зрителям покажут 14 премьерных документальных фильмов о Донбассе
Елена СИНИЦА
В Иркутске пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

В Иркутске пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мероприятия Первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», который состоится в Иркутске с 15 по 17 сентября, пройдут бесплатно. Зрителям покажут 14 премьерных документальных фильмов о Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Помимо этого, запланированы встречи с военкорами, деловая программа. На церемонии открытия выступит группа «Серьга», - говорят в правительстве.

Кроме этого, состоится мастер-класс по контенту в соцсетях, а также выступления спикеров о цифровой гигиене, информационных фильтрах.

Этот фестиваль документального кино проходит в восьми городах страны. В их числе также Москва, Петербург, Казань, Краснодар.