В Иркутске пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мероприятия Первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», который состоится в Иркутске с 15 по 17 сентября, пройдут бесплатно. Зрителям покажут 14 премьерных документальных фильмов о Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Помимо этого, запланированы встречи с военкорами, деловая программа. На церемонии открытия выступит группа «Серьга», - говорят в правительстве.

Кроме этого, состоится мастер-класс по контенту в соцсетях, а также выступления спикеров о цифровой гигиене, информационных фильтрах.

Этот фестиваль документального кино проходит в восьми городах страны. В их числе также Москва, Петербург, Казань, Краснодар.