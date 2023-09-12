Новая прическа и цветы: в Иркутске ищут мужчину, который потратил деньги с чужой карты Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в оплате покупок чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В Свердловском округе в отделение полиции обратилась женщина. Она рассказала, что 8 сентября у нее пропала банковская карта, а после с нее начали списывать деньги, - говорят в МВД.

По данным полиции, в момент совершения покупки с банковской карты иркутянки в этом был задействован один и тот же мужчина. Он успел постричься, купить цветы, обновить гардероб и приобрести продукты. Всего он потратил свыше пяти тысяч рублей.

Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь мужчину ищут оперативники.

Его призывают прийти в ближайший отдел полиции.

Если вам что-либо известно о личности разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части отдела №3 Межмуниципального управления МВД России Иркутское 8 (3952) 30-87-08 или 102.