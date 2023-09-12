В Иркутской области модернизируется система профобразования

В Иркутской области появится концепция по модернизации системы среднего профессионального образования. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области появится концепция по модернизации системы среднего профессионального образования. Председатель Правительства региона Константин Зайцев подписал распоряжение, в котором содержится дорожная карта по разработке соответствующего документа. Участвовать в создании концепции будут сразу несколько ведомств: министерства экономического развития и промышленности, лесного комплекса, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, жилищной политики и энергетики, а также все министерства социального блока.

Эта работа начата по инициативе депутатов Законодательного собрания при поддержке губернатора Игоря Кобзева. Фактически, модернизация уже началась:

в этом году отремонтировано несколько общежитий техникумов и колледжей на общую сумму свыше 100 млн рублей. В ближайшие три года на эти цели запланировано направить более одного млрд рублей.

– Развитие системы среднего профессионального образования направлено, в первую очередь, на совершенствование подходов к подготовке кадров для всех отраслей народного хозяйства, поэтому концепция должна отражать комплексный подход к изменениям в системе, с учетом позиции и потребностей всех заинтересованных сторон и партнеров, – пояснил Константин Зайцев.

Реализовать дорожную карту планируется до декабря 2023 года.