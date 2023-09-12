В четырех лесничествах Иркутской области завершился пожароопасный сезон Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В четырех лесничествах региона завершился пожароопасный сезон - в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- На территории северных районов области по ночам уже установились минусовые температуры, выпал снег. Но по югу погода пока остается достаточно теплой, поэтому все на своих постах, все готовы к реагированию, – сообщил министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

Он добавил, что сейчас в лесах региона пожаров нет.

Напомним, что пожароопасный сезон действовал в северных районах региона с 29 мая. За этот промежуток времени произошло 60 пожаров. Из них большинство было в Бодайбинском районе - 32.

В совокупности общая площадь, пройденная огнем, составила 3 782,2 га.